Якщо деполітизувати мандат єврокомісара Міятович, вона зможе захищати права людей в окупованому Криму, - Ягланд

Таку думку він висловив у понеділок у Страсбурзі на своїй останній на посаді генерального секретаря РЄ прес-конференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ягланд констатував, що позиція Ради Європи та її дії мають відповідати політиці невизнання незаконної анексії. "Ми не можемо робити що-небудь, що де-факто може визнати незаконну анексію. Але якщо ви подивитеся на наш мандат, то побачите, що ми не залучені в конфлікт як такий. Ми - для того, щоб захищати людей, і дії Ради Європи на цих територіях не повинні бути привнесені в конфлікт як такий. У нас має бути право працювати об'єктивно", - заявив він.

Генсек РЄ впевнений, що це "легко зробити правильно". "В нас є комісар РЄ щодо захисту прав людини (Дуня Міятович) з мандатом, який робить її повністю незалежною. В неї лише одне завдання. Якщо ви хочете відокремити захист прав людини від політичної боротьби, якщо наше занепокоєння - це права людини, то тоді це буде легко. Але якщо хтось хоче привнести це в політичну боротьбу, тоді все, що ми можемо сказати, це те, що ми не турбуємося про людей", - аргументував Ягланд.

Він висловився за те, щоб "визнати права європейського комісара з захисту прав людини такими, якими вони є". "Вона не є частиною цієї політичної боротьби, її посада - комісар із захисту прав людини", - наголосив генсек РЄ.

При цьому Ягланд зазначив, що "не Раді Європи вирішувати цей конфлікт, а Раді безпеки ООН і ОБСЄ". "Ми тут, щоб захищати індивідуальні права також на Донбасі, звідки в суді (Європейський суд з прав людини - ІФ) уже є низка заяв. (...) Це те, де ми беремо участь. І якщо потрібно знайти вирішення конфлікту на Донбасі, то має застосовуватися Європейська конвенція (про захист прав людини). Так, як це було в Північній Ірландії. Це було умовою для вирішення конфлікту. Те саме і щодо сходу України", - вважає він.

Ягланд також висловив задоволення у зв'язку з поверненням до РЄ російської делегації. "У мене хороші відчуття, тому що альтернативою був би той факт, що мільйони людей були б за межами системи захисту прав людини (РЄ), це було б "чорною дірою". Це негайно призвело б до створення нових ліній розмежування у Європі, що мало б руйнівні наслідки для Європи", - аргументував він свою думку.

Крім того, генсек РЄ вважає, що завдяки тому факту, що Росія залишилася членом цієї організації, це сприяло нещодавньому звільненню утримуваних осіб. "Скажемо інакше: якби вони не були членами в РЄ або якби Росія вийшла з членства або була б виключена, це дуже погіршило б ситуацію. Це моє переконання", - заявив Ягланд.

Ягланда обрали генеральним секретарем РЄ у 2009 році й переобрали на цю посаду в 2014 році. Його повноваження закінчуються в жовтні 2019 року, цю посаду обійме представник Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, чиї повноваження в РЄ діятимуть до 2024 року.

Нагадаємо, в Європейському суді з прав людини пройшли попередні слухання у справі "Україна проти Росії", яке стосується порушення прав людини в окупованому Криму. Росія робить спроби довести, що заява України неприйнятна, і суд не повинен її розглядати.

Україна подала заяву проти Росії в ЄСПЛ 13 березня 2014 року - відразу після окупації Криму. Українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Заява стосується порушення Росією в Криму права на життя, справедливий суд, свободу та особисту недоторканність, повагу до приватного і сімейного життя, свободи думки і релігії, свободу зібрань, а також численні факти катувань населення.