Заарештований за хабар голова Миколаївського облавтодору вийшов із СІЗО під заставу 2 млн грн

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ.

Максименко вийшов під заставу два мільйони гривень.

"На спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави, надійшли грошові кошти в обсязі згідно з рішенням суду", йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 вересня НАБУ затримало керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області під час одержання хабаря. Його дії кваліфіковано за ч.4 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

12 вересня детективи НАБУ повідомили затриманому про підозру в отриманні разом із вимаганням 300 тис. грн і 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Слідство встановило, що в серпні він зажадав і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Згідно з інформацією на сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, виконуючим обов'язки начальника служби є Андрій Максименко.

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