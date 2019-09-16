Держбюджет-2020: на діяльність судової влади пропонується виділити 17,9 млрд грн

Про це йдеться в проєкті Держбюджету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік видатки на судову владу передбачено в обсязі 17 902 300 000 грн, зокрема по загальному фонду - 13 955 900 000 дол, по спеціальному фонду - 3 946 400 000 дол", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту Держбюджету.

Головними розпорядниками коштів є: Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Державна судова адміністрація України.

Читайте також: Бюджет-2020 уперше за всю історію України дозволяє не змінювати податкову базу, - Верещук