Російські окупанти залишать Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам, - Расмуссен

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, відповідаючи на запитання Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Свобода навігації - це фундаментальний принцип міжнародного права ... І ми маємо посилити нашу підтримку України в морських територіях у відповідь на незаконні дії Російської Федерації", - сказав Расмуссен.

Він також зазначив, що окупований Росією Крим повернеться під контроль України, проте на це знадобиться час. На його думку, Росія залишить окупований Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

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7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.