Контррозвідка СБУ затримала колишнього терориста "ЛНР"

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр СБ України

У повідомленні зазначається: "Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що житель Луганська в 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи в складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває досудове розслідування".

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