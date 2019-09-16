Найкраща наша вдячність Гонгадзе - це справедливість, коли вбивця Кучма сяде на лаву підсудних, - Подольський

Про це написав у фейсбуці журналіст і громадський діяч Олексій Подольський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Але найкраща наша вдячність - це справедливість. Коли вбивця Кучма сяде на лаву підсудних", - відзначає він.
За словами Подольського, покривання вбивці є відповідальністю президентів України Ющенка, Януковича і Порошенка.
"Усі докази і свідчення зібрано, зроблено всі експертизи бездоганним процесуальним способом. Але саме політична воля президентів сховала всі ці докази, сховала вбивцю - Кучму за грифами державної таємниці і закритих судових процесів. А за Порошенка з Луценком звинувачення проти Кучми заховано в найдальші куточки архівів ГПУ", - пише журналіст.
"Тепер ця політична воля в руці Зеленського, який у партері корпоративу YES простягає цією рукою мікрофон Пінчуку, щоб той сказав йому і нам, що таке Щастя України", - резюмує Подольський.