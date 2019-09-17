Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов

Саме це, а не підвищення податків, посприяє зростанню металоспоживання і збільшенню переробки залізорудної сировини всередині країни. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, який очолював раніше Авдіївський коксохімічний завод, пише uaprom.info.

"Залізорудні підприємства двома руками за розвиток наступних переділів в Україні, але це має стимулюватися зростанням споживання металу на душу населення, а не збільшенням податку для видобутку надр", - заявив він.

За його словами, статистика металоспоживання в Україні більш ніж промовиста. Якщо в 1992 році на внутрішньому ринку було використано 25,3 млн т металу, то в 1995 році - 7,6 млн т, у 2005 - 5,7 млн т, у 2018 - 4,6 млн т. При цьому металоспоживання в Польщі в 2018 році становить 14,9 млн т, у Туреччині - 30,6 млн т, що вчетверо вище на душу населення, ніж в Україні.

Магомедов також нагадав, що значна частина металургійних потужностей залишилася на окупованій території Донбасу, з чим пов'язано часткове зниження обсягів виробництва виробів з металу.

"Ми забули про те, що на НКТ залишилися заводи українських власників, які у 2013 році переробляли 12 млн т ЗРС, і сьогоднішній експорт ЗРС – це вимушене рішення для підтримки рівня виробництва і валютних надходжень", - сказав він.

При цьому держава, заявляючи про підготовку підвищення ренти, дає бізнесу негативний сигнал, що експорт залізорудної сировини це погано, зазначає радник з питань взаємовідносин з державними органами "Арселорміттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко. За його словами, це призведе до зниження виробництва до рівня власного споживання. А в разі, "якщо влада піде шляхом кратного збільшення ренти – ми закриємо шахту", - зазначив він.

Водночас виробництво якісної сировини - це самодостатній бізнес, який не потрібно ставити в адміністративні рамки, зазначив власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, навівши приклад Саудівської Аравії, яка експортує нафту і не ставить собі за мету перейти на 100% переробку. Він також зауважив, що компанії з виробництва сировинних продуктів успішно працюють у розвинених країнах на кшталт США, Австралії, Канади та Швеції.

Нагадаємо, минулого четверга, 12 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з-поміж представників бізнесу та Державної податкової служби, яка мала напрацювати пропозиції щодо змін у законопроєкт №1210. Результати мали бути представлені в цей четвер, 19 вересня.





