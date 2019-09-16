До Києва обмежать в'їзд вантажівок з боку Борисполя з 19 вересня

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення було прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА з метою зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря у столиці і розвантажити рух.

"Стан повітря у Києві моніторять постійно... Особливу увагу приділено територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Йдеться про житлові масиви на лівому березі столиці. Нагадаємо, що зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинув на стан повітря в столиці", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Укргідрометцентру, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека збережеться в українській столиці до 20 вересня.

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