Регіони завищували статистику про вакцинацію дітей, - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила Українській правді.
За словами Супрун, кожен регіон стверджував: "У нас 99% дітей вакциновані", "І у нас 99!", "А у нас 98!". Лише один регіон сказав: "У нас 78".
На що ексміністерка відповіла: "Чекайте! Київ, ви кажете, що вакциновані 99%. Ок. В нас тут написано, що це на 35 тисяч дітей. Ми знаємо, що МОЗ передало вам лише 15 тисяч вакцин. То як діти вакцинувалися?"
Також були проблеми з розрахунком необхідної кількості вакцин.
За словами Супрун, голови ОДА скаржились на брак вакцин та ліків, в той час як їхні департаменти надавали протилежну інформацію.
Вона наводить такий приклад:
"А ваш департамент нам висилав залишки, що у вас 10 тисяч того, 50 тисяч того. Або вони нам не дають інформацію, або ви.
Закарпатська область замовила 100, а Дніпропетровська – 150 тисяч тої самої вакцини.
А ми знаємо, що такого бути не може. Або вони не вміють рахувати потребу, або їм дають неправильну інформацію.
Тепер ми користуємося формулою ВООЗ, якою користуються у всьому світі: скільки вакцин треба за цей рік, і за роки, коли були проблеми з вакцинацією і треба довакцинувати зокрема дорослих", – пояснює Супрун.