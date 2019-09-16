Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.09.19 20:19

Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Українські громадяни, працевлаштовані в Польщі, переважно розраховують на зарплату, що перевищує мінімальну. Вони прагнуть заробляти від 3 до 4,6 євро на годину.

Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Про це свідчить дослідження Фонду підтримки мігрантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Так, більше 50% опитаних українців, які працюють у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).

Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакету, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв'язку.

Читайте також: 26 громадян України затримано в Польщі за роботу на підпільному виробництві з фасування сигарет

Майже половина українців не погодилася би працювати у Польщі без підписаного договору.

Опитування було проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв'ю.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100