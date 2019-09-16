Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Про це свідчить дослідження Фонду підтримки мігрантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Так, більше 50% опитаних українців, які працюють у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).
Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакету, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв'язку.
Майже половина українців не погодилася би працювати у Польщі без підписаного договору.
Опитування було проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв'ю.