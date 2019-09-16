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16.09.19 20:14

Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур Київської міської державної адміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-19 роки.

Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

"З огляду на поширювану в ЗМІ інформацію про нібито бюджетні зловживання в місті Києві, звертаюся до вас щодо проведення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", - йдеться у зверненні Кличка на ім'я голови Державної аудиторської служби.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не було доведено до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

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