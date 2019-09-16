Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

"З огляду на поширювану в ЗМІ інформацію про нібито бюджетні зловживання в місті Києві, звертаюся до вас щодо проведення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", - йдеться у зверненні Кличка на ім'я голови Державної аудиторської служби.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не було доведено до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

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