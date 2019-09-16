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16.09.19 19:12

Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Маріупольський волонтер Галина Однорог, що зробила резонансною справу бойовика "ДНР" Романа Джумаєва, якого сьогодні знайшли вбитим, побоюється за своє життя.

Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

В даний момент Однорог перебуває в Грузії. Про те, що сталося, вона дізналася від військовослужбовців.

"Мама Джумаєва звинувачує у вбивстві саме мене. Фізично не я його вбила. Я зробила все для того, щоб про нього дізналася вся країна. Але сьогодні мені вже страшно за моє власне життя. Раніше мати Джумаєва погрожувала моїй мамі, дзвонила мені. Спершу пропонувала гроші - нібито на допомогу нашим військовим. Це було просто смішно чути. Також як і Джумаєв, коли відкрив свою піцерію, вивісив синьо-жовтий прапор і написав "ветеранам АТО знижка 10%". А потім мені погрожували - і Джумаєв, і Кірсанов (це коректувальник, якого суд також відпустив). Він ще коли був за ґратами говорив: "Чекай, до тебе прийдуть. Ти не посміхайся".

І мама Джумаєва погрожувала - щоб я "залишила в спокої її дитину". І сьогодні мені скинули відео, на якому вона сидить, плаче і у всьому звинувачує мене. Я вважаю, що винна вона сама в тому, що виростила вбивцю. Нехай вона скаже це мамам морпіхів, яких я проводжаю - їм по 21, 23, 24 роки", - розповіла волонтер.

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Однорог не виключила того, що звертатиметься в СБУ, оскільки боїться за своє життя:

"Я тепер боюся повертатися, і не знаю, що мені робити. Мені і так раніше погрожували, писали навіть із Донецька, - до цього я звикла. Але те, що сталося - це серйозно. Буду дзвонити в СБУ і думати, що мені далі робити. Я розумію, що їй нема чого втрачати, і якщо вона звинувачує мене, то наступною жертвою, як помста, можу стати я".

Вона нагадала, що в останні півроку активісти Маріуполя домагалися того, щоб Джумаєва було покарано за вбивства українських воїнів.

"Про Джумаєва я дізналася півроку тому - в грудні, коли він прийшов погрожувати дружині глави нашої районної ради. За цей час я підняла його справу і зробила її резонансною. Я їздили до нього на суди, підключила всі можливі ЗМІ. Завдяки нам про нього дізналася вся Україна. І коли місяць тому його знову звільнили, то для мене це стало шоком. Тому що ми робили все можливе, щоб він сидів за ґратами. Ми навіть писали листа президенту, в якому наголосили, що Конституційний суд вніс доповнення про те, що бойовиків не можна звільняти під домашній арешт. Але жодної відповіді ми не отримали. Але я про це говорила скрізь, аж до президента. Тому мати Джумаєва звинувачує саме мене", - додала вона, зазначивши, що у неї немає припущень з приводу того, хто міг убити колишнього найманця РФ.

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Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

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