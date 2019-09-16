Словаччина підтримує Україну в питанні будівництва "Північного потоку-2", - президент Чапутова на зустрічі з Гончаруком

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Будемо раді, якщо частиною цього та інших українських ринків будуть і словацькі компанії. Адже Словаччина — наш добрий сусід, з якою у нас є спільна історія", — зазначив Гончарук.

У свою чергу президент Словацької Республіки наголосила, що її країна підтримує Україну на міжнародній арені.

"Словаччина підтримує позицію, яку займає Україна щодо "Північного Потоку-2", Російської Федерації, а також наміри України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО", — наголосила пані Чапутова.

Прем’єр-міністр України додав, що Уряд починає впровадження низки важливих реформ. У планах Кабінету Міністрів – відновити інфраструктуру країни, реформувати залізницю та змінити правила використання внутрішніх річок. Останнє дозволить повністю оновити систему перевезень всередині країни. Олексій Гончарук додав, що його команда планує провести велику реформу освіти та науки, а також завершити реформу охорони здоров‘я, яку було розпочато два роки тому. Окрім цього, особливу увагу політики приділили питанню боротьби з контрабандою на українсько-словацькому кордоні.

"Наші країни мають і спільні складнощі. Ми маємо разом побороти контрабанду. Для цього можемо спробувати обговорити систему обміну інформацією про переміщення митних товарів. Я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли поїду на кордон України зі Словаччиною, це не буде пов‘язано із боротьбою з контрабандою", — сказав Гончарук.

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