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16.09.19 19:55

Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України

Російсько-окупаційні війська обстрілювали сили ООС із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї.

Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнавав поранення", - сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - повідомили в штабі ООС.

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Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України 01Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України 02

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