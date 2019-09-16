Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнавав поранення", - сказано в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- - поблизу Пищевика з напряму Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- - неподалік від Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
- - двічі неподалік Павлополя з напрямками від Українського та Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- - поблизу Лебединського з напрямку Саханка - зі станкового протитанкового гранатомета;
- - неподалік від Миколаївки з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
- - поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського - зі стрілецької зброї;
- - неподалік від Верхньоторецька з напрямку Пантелеймонівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- - поблизу Водяного з напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- - двічі неподалік від Луганського з напрямку Нижнього Лозового - з міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем;
- - поблизу Новотошківського з напряму Донецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- - двічі неподалік від Новолуганського з напряму Доломітне - з мінометів калібру 82 мм.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - повідомили в штабі ООС.