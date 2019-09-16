Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнавав поранення", - сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Пищевика з напряму Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- двічі неподалік Павлополя з напрямками від Українського та Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського з напрямку Саханка - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік від Миколаївки з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Верхньоторецька з напрямку Пантелеймонівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Водяного з напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі неподалік від Луганського з напрямку Нижнього Лозового - з міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем;

- поблизу Новотошківського з напряму Донецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі неподалік від Новолуганського з напряму Доломітне - з мінометів калібру 82 мм.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - повідомили в штабі ООС.

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