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16.09.19 21:17

Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Юкка Туононен проінспектував ділянку розведення сил і засобів №1 у Станиці Луганській.

Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Пан Туононен почав свій візит на мирній території, а згодом перейшов через міст на тимчасово-окуповану територію в напрямку Луганська", - сказано в повідомленні.

Він оцінив обстановку в районі розведення сил і засобів.

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"Юкка Туононен розповів, що бачить великі зміни. Також зазначив, що і надалі спільно з представниками СММ ОБСЄ докладатиме зусиль для супроводу і налагодження мирного життя в регіоні", - додали в пресслужбі штабу ООС.

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