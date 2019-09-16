У посольстві США похвалили зусилля поліції щодо захисту свобод учасників Маршу рівності в Харкові

Про це йдеться в повідомленні посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"Всі люди заслуговують рівноправного і шанобливого ставлення до себе. Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців із захисту основних свобод учасників прайду", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно відбувалась акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті в Шевченківський відділ поліції доставили 17 осіб.