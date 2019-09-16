НАЗК відкриє декларації військових прокурорів, коли отримає постанову ГПУ і проведе засідання

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За його словами, доступ до декларацій військових прокурорів було закрито в 2017 році на прохання тодішнього Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати", - повідомив Мангул.

"Рішення приймалося на засіданні НАЗК більшістю голосів. Для його скасування Національне агентство має отримати відповідну постанову нинішнього Головного військового прокурора Віктора Чумака та розглянути його на засіданні Агентства", - заявив Олександр Мангул.

Раніше в п'ятницю, 16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.