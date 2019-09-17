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17.09.19 00:02

Відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України

16 вересня відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України. До складу Ради увійшли 15 членів: шестеро представників медіа, шестеро представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

Відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Детектор медіа. 

Членами Ради обрано таких медійників:

Членів Ради обирали учасники установчих зборів шляхом рейтингового голосування. Кожен учасник міг проголосувати за одну кандидатуру від медіа та одну кандидатуру від медійної ГО. Представники НСЖУ, НМПУ та ОПУ увійшли до Ради автоматично.

Для участі в установчих зборах було зареєстровано 33 представники медіа та 11 представників медійних ГО. Не всі вони прийшли на самі збори, але голосувати можна було за кожного з них. Зокрема, не були присутніми Михайло Ткач і Данило Яневський, які за результатами рейтингового голосування були обрані до складу Ради.

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