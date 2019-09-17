Відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Детектор медіа.

Членами Ради обрано таких медійників:

Наталія Влащенко;

Наталія Гуменюк;

Павло Єлізаров;

Вадим Міський;

Данило Яневський;

Олександр Бурмагін;

Діана Дуцик;

Тетяна Лебедєва;

Світлана Остапа;

Тетяна Попова;

Тарас Шевченко;

Сергій Томіленко;

Сергій Штурхецький;

Максим Кречетов.

Членів Ради обирали учасники установчих зборів шляхом рейтингового голосування. Кожен учасник міг проголосувати за одну кандидатуру від медіа та одну кандидатуру від медійної ГО. Представники НСЖУ, НМПУ та ОПУ увійшли до Ради автоматично.

Для участі в установчих зборах було зареєстровано 33 представники медіа та 11 представників медійних ГО. Не всі вони прийшли на самі збори, але голосувати можна було за кожного з них. Зокрема, не були присутніми Михайло Ткач і Данило Яневський, які за результатами рейтингового голосування були обрані до складу Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський