Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст

Про це в ефірі "Громадського" заявив виконавчий директор і співзасновник громадської організації "Точка опори ЮА" Тимур Левчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Доти, доки у нас не почнуть карати тих, хто нападає, доки у нас з'явиться можливість хоча б мінімально врегулювати свої майнові права. Зараз хоч 20 чи 40 років живіть разом, з точки зору держави - ви чужі люди", - зазначив активіст.
Також у "базові права" Левчук додав можливість бути поруч із партнером у реанімації.
"Можливо, колись ми дійдемо до гей-шлюбів. Не знаю, коли. Поки що це така ж складна тема, як і усиновлення", - сказав співзасновник "Точки опори ЮА".