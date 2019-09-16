Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст

Про це в ефірі "Громадського" заявив виконавчий директор і співзасновник громадської організації "Точка опори ЮА" Тимур Левчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Доти, доки у нас не почнуть карати тих, хто нападає, доки у нас з'явиться можливість хоча б мінімально врегулювати свої майнові права. Зараз хоч 20 чи 40 років живіть разом, з точки зору держави - ви чужі люди", - зазначив активіст.

Також у "базові права" Левчук додав можливість бути поруч із партнером у реанімації.

"Можливо, колись ми дійдемо до гей-шлюбів. Не знаю, коли. Поки що це така ж складна тема, як і усиновлення", - сказав співзасновник "Точки опори ЮА".

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