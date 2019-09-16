Повертаюся на сцену, відкрита до нових пропозицій, - співачка Приходько "завершила співпрацю" з "Батьківщиною"

Про рішення повернутися до сценічної кар'єри Приходько повідомила в своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі!... Так! Я повертаюся на сцену... Так що відкриті до пропозицій, до преси, до нових проєктів", - написала Приходько.

Про закінчення кар'єри в шоу-бізнесі і вихід у політику Анастасія Приходько оголосила в жовтні 2018 року. Тоді вона заявляла, що знайшла своє покликання в тому, щоб допомагати людям шляхом "відновлення соціальної справедливості для кожного нужденного громадянина України".

На позачергових виборах до Верховної Ради Анастасія Приходько балотувалася від "Батьківщини" в одномандатному окрузі №11 у Вінницькій області. Вона посіла 9 місце серед усіх кандидатів, набравши 3,75% голосів.

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