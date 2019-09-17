"Вище правосуддя звершується завжди", - Ярош про ліквідацію терориста Джумаєва в Маріуполі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ярош зазначив: "Вище Правосуддя завжди звершується... Ще раз, користуючись гуманістичними принципами, звертаюсь до ворогів України: "Здавайтесь українським правоохоронцям! Добровільно сідайте в українські в’язниці та не виходьте звідти! Бо кара Божа невідворотно прийде!"

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Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

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