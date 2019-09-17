У країні, де кожні 4 дні б'ють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова

Про це написала на своїй сторінці у Facebook координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи символічно, що установчі збори ради з питань свободи слова при президентові України відбулися в річницю вбивства Георгія Гонгадзе", - вважає вона.

Решетилова пригадує, що подібні ради функціонували і при Януковичі, і при Порошенку. "Де була та рада, коли журналістів атакувало в тому числі й оточення Пороха? Чи робили вони якісь заяви або спроби вплинути на ситуацію? За мене, коли відбувалися атаки, чи не єдині вступилися Інститут Масової Інформації (ІМІ), керівницю якого Oksana Romaniuk чомусь на сьогоднішнє засідання не зареєстрували", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти - четверта влада, вона глибоко корумпована і вимагає самоочищення, - Богдан

Представники Офісу Президента запропонували журналістам обговорити ринкові умови ведення медіа-бізнесу, визначення поняття "маніпуляція", внутрішні статути редакцій для покарання журналістів, які порушили професійні стандарти, і введення національної прескарти.

"Я якось аж спинним мозком відчула це бажання (можливо, підсвідоме) представників ОП втручатися, регулювати і впливати. Дуже хочу помилитися", - зазначає Решетилова.

"У країні, де кожні чотири дні б'ють журналістів, де нерозслідувані вбивства десятків представників медіа, де відбуваються інформаційні атаки на журналістів, починати треба, очевидно, не з регуляторних механізмів, а із захисту свободи слова", - вважає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шість представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу Президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.