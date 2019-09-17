"Усіх на всіх" міняти неможливо - до списку вносять кримінальних авторитетів, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Знаєте, є ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не є життєздатною. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх". Коли в цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто перебуває з того боку, і їх намагаються запхати в список як "матеріал для обміну", а насправді це люди, які не мають жодного стосунку до цього конфлікту (на Донбасі. - Ред.), тоді ці списки не узгоджуються", - сказав Пристайко.

За словами глави МЗС, ще одна серйозна проблема для обміну - зниклі безвісти.

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"Близько 400-500 українців усе ще вважаються зниклими безвісти. Щоб точно знати, чи живі вони ще, десь там у тюрмах, або вони зникли безвісти і, на жаль, їх немає серед живих, потрібен доступ до в'язниць, щоб перевірити. На території України це роблять, наприклад, міжнародні організації на зразок Червоного Хреста. На жаль, за п'ять років бойовики жодного разу не допустили Червоний Хрест, щоб перевірити дані про зниклих безвісти", - пояснив він.