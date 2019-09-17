Питання про оновлення Конституційного суду "на сьогодні не стоїть", - Разумков

Про це Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи після рішення про зміну складу Центральної виборчої комісії варто очікувати нового Конституційного суду України, і в якій перспективі, голова ВР зазначив: "Станом на сьогодні так питання не стоїть. І я дуже не люблю гадати на кавовій гущі. Я думаю, що як тільки це буде, ми зможемо повернутися до цієї дискусії".

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Читайте: "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний з планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".