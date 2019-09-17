Питання про оновлення Конституційного суду "на сьогодні не стоїть", - Разумков

Про це Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи після рішення про зміну складу Центральної виборчої комісії варто очікувати нового Конституційного суду України, і в якій перспективі, голова ВР зазначив: "Станом на сьогодні так питання не стоїть. І я дуже не люблю гадати на кавовій гущі. Я думаю, що як тільки це буде, ми зможемо повернутися до цієї дискусії".
Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.
Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний з планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.
Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".