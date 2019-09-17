Росія захопила понад 500 належних Україні частот, - Нацрада з ТРМ

Про це член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Валентин Коваль заявив на щорічній нараді Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цифри про захоплення і неправомірне використання РФ частот - це 503 частотні присвоєння. Мало того, це 503 передавачі і сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників. Також на сході України було захоплено і перекомутовано близько 50 телевізійних і 20 радіопередавальних станцій, з яких мовлення велося на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Порушуючи тему забезпечення прав людини і основних свобод, Коваль акцентував увагу на питанні доступу до різних джерел і достовірної інформації у жителів Донецької, Луганської областей і Криму - територій, які зараз непідконтрольні українському уряду. Він нагадав, що одним з перших кроків, до яких вдалися окупанти, стало переналагодження телевізійних і радіоприймачів.

За словами Коваля, компанії, які зараз працюють на цих частотах, є непідконтрольними Нацраді, тому говорити про дотримання ними журналістських стандартів і основних свобод неможливо.

"Ми можемо лише констатувати, що українські громадяни, які проживають у Криму і на сході України, позбавлені права на вільний доступ до інформації ось уже 5 років", - додав він.