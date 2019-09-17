Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Говорячи про свою зустріч з головою Місії Європейського парламенту з реформування Верховної Ради, експрезидентом Європарламенту Петом Коксом, Разумков зауважив, що раніше було напрацьовано досить велику кількість слушних пропозицій щодо реформи парламенту, які було втрачено.

"Я думаю, що буде коректно повернутися до них. Частину з них точно можна буде імплементувати. Тому що всі чудово розуміють сьогодні, що Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед Верховною Радою України... особливо, в сучасних умовах", - сказав спікер.

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Він висловив сподівання, що партнери України погодяться продовжувати співпрацю в цій сфері. Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті має бути ухвалений новий закон про Регламент.



Як повідомлялося раніше, Рада в першому читанні проголосувала за зміни до регламенту ВР, якими обмежуються зловживання нардепів "під час законодавчої процедури"