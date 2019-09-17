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17.09.19 07:36

Сьогодні в районі проведення ОС загинув один український воїн, - штаб

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець.

Сьогодні в районі проведення ОС загинув один український воїн, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісного із життям", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в штабі, з метою з’ясування обставин працює робоча група представників військової служби правопорядку ЗС України та військової частини.

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"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в пресцентрі ОС.

Сьогодні в районі проведення ОС загинув один український воїн, - штаб 01

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