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17.09.19 07:39

Темі Криму потрібно приділяти більше уваги, - глава МЗС Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко визнав, що темі окупації Криму слід приділяти більше уваги, але заперечив, ніби нова влада нічого не робить для цього.

Темі Криму потрібно приділяти більше уваги, - глава МЗС Пристайко

Про це Пристайко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справді (темі Криму. - Ред.) небагато приділяється уваги, тому що у нас багато всього іншого… Але я не можу сказати, що нічого не відбувається - відбувається комунікація стосовно прав кримських татар. Відбувається дискусія, яким чином ми маємо змінити склад нашої держави - чи це має бути територіальна автономія, чи все ж таки ми перейдемо до етнічної автономії… Безумовно, відбуваються розмови про статус санкцій, яким чином ми захищаємо свої економічні інтереси, авіаційні, морські перевезення - це все є", - зазначив міністр.

Можливо, за його словами, того, що робиться, - недостатньо, тож суспільство не дуже це відчуває, тому слід "знову й знову нагадувати".

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Як зазначив Пристайко, певна проблема полягає в тому, що мирний процес на сході України від самого початку був відокремлений від Криму, тож і "мінський", і "нормандський" процеси взагалі не зачіпають його.

"Це два різні набори санкцій. Тому, приділяючи зараз більше уваги процесу на сході, ми менше говоримо (про Крим. - Ред.) просто за часом і увагою. Про це треба просто нагадувати", - підкреслив глава МЗС.

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