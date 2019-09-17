Темі Криму потрібно приділяти більше уваги, - глава МЗС Пристайко

Про це Пристайко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справді (темі Криму. - Ред.) небагато приділяється уваги, тому що у нас багато всього іншого… Але я не можу сказати, що нічого не відбувається - відбувається комунікація стосовно прав кримських татар. Відбувається дискусія, яким чином ми маємо змінити склад нашої держави - чи це має бути територіальна автономія, чи все ж таки ми перейдемо до етнічної автономії… Безумовно, відбуваються розмови про статус санкцій, яким чином ми захищаємо свої економічні інтереси, авіаційні, морські перевезення - це все є", - зазначив міністр.

Можливо, за його словами, того, що робиться, - недостатньо, тож суспільство не дуже це відчуває, тому слід "знову й знову нагадувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацію в окупованому Криму і на непідконтрольних територіях Донбасу розглянуть на Генасамблеї ООН

Як зазначив Пристайко, певна проблема полягає в тому, що мирний процес на сході України від самого початку був відокремлений від Криму, тож і "мінський", і "нормандський" процеси взагалі не зачіпають його.

"Це два різні набори санкцій. Тому, приділяючи зараз більше уваги процесу на сході, ми менше говоримо (про Крим. - Ред.) просто за часом і увагою. Про це треба просто нагадувати", - підкреслив глава МЗС.