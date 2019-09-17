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17.09.19 07:47

Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар'їнки, Красногорівки, двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем;
- поблизу Новотошківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів;
- поблизу Новгородського - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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За даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню:

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького з автоматичного гранатомета;
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Залізного з ручного протитанкового гранатомета.

"Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 01
Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 02

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