Я ще не мав можливості поговорити з Лавровим, - Пристайко

Про це Пристайко сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я справді не мав можливості поговорити з паном Лавровим", - сказав Пристайко.

Окремо він сказав, що не планувалася зустріч глав МЗС перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції і Росії).

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При цьому Пристайко зазначив, що якщо лідери "нормандської четвірки" під час очікуваної зустрічі домовляться про необхідність вироблення певного документа для підписання, тоді доведеться "сідати і виробляти цей документ".



"Якщо лідери дійдуть того моменту, що треба, щоб хтось виробив цей документ і попередньо погодив, щоб вони знову не сиділи 16 годин і не вигадували самі, то тоді напевно відбудеться (зустріч) або на рівні радників… або на рівні міністрів", - сказав Пристайко.

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