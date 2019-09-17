"Суверенітет і незалежність - це святе": у Лукашенка спростували повідомлення про плани створення конфедерації з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі Нашей Ниве.

За її словами, "гучні" висловлювання, що Білорусь і РФ можуть об'єднатися в конфедеративну державу на рівні економік, Мінськ розцінює як "журналістські штампи".

"Усі гучні терміни, використовувані в наведеній статті (стаття "КомерсантЪ. - Ред.), - конфедерація, федерація тощо - ми б запропонували оцінювати як довільні журналістські штампи. Загалом в інтеграційній роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії", - вважає Наталія Ейсмонт.

Вона наголосила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії.

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"Це святе! Червоні прапорці - це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Жодних спільних органів не створюється - до цього країни не готові", - підкреслює речниця Лукашенка.

Вона нагадала, що на рівні відомств у Білорусі і Росії відмінно налагоджена робота спільних колегій, ефективно працюють Парламентські збори, Союзна Рада міністрів, Вища держрада Союзної держави. "Це ті органи, через які, згідно з домовленостями президентів, вирішуються і будуть вирішуватися питання двосторонніх відносин", - вважає вона.

"Що стосується питання про "вкидання" - програма стане програмою тільки тоді, коли її підпишуть Президенти і вона буде ухвалена на вищій Держраді в грудні - знову ж таки, якщо сторони будуть до цього готові. Поки робота триває. За всіма іншим подробицями ми пропонуємо звертатися до тих, хто цю інформацію "злив"", - підсумувала Наталія Ейсмонт.

Нагадаємо, що газета "КомерсантЪ" написала, що програма інтеграції РФ і Білорусі передбачає часткове об'єднання економічних систем країн із січня 2021 року, включно із переходом на єдиний Податковий кодекс, створенням "єдиного регулятора" енергетичного ринку та об'єднанням митної політики. При цьому в матеріалі використовувалося слово "конфедерація".