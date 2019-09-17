Понад 38 га лісової підстилки і трав'яного настилу вигоріло на Полтавщині, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 вересня о 16:00 поблизу с. Руденківка Новосанжарського району виникло загорання лісової підстилки, трав’яного настилу та очерету. О 19:20 пожежу локалізовано. Площа пройдена вогнем, становить 18,2 га лісової підстилки та 20 га трав’яного настилу і очерету", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 17 вересня спостерігається тління окремих осередків.

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До гасіння залучено 36 осіб та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 рятувальників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Авіацією ДСНС здійснено 2 скиди (16 тон води).