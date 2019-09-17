"В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.

"Українські пацієнти мають право на усунення надмірного болю. Доступ до знеболення - це одне з дуже серйозних та дуже гострих питань. Надто для паліативних пацієнтів, які перебувають у термінальній стадії - вони потребують серйозного знеболення. У нас є міжнародні зобов’язання, які ми маємо виконувати, є певні напрацювання, які ми продовжуватимемо вирішувати. Було оприлюднено звіт Human Rights Watch, у якому констатувалося, що в Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури, і це є неприпустимим", - зазначила Скалецька.

За її словами, проблема і в тому, що українські лікарі бояться брати на себе відповідальність за призначення потужних знеболювальних з огляду на можливі звинувачення у зловживаннях. Скалецька підкреслює, що така ситуація має певний зв’язок з наркополітикою в країні.

На її думку, також є "брак комунікації між правоохоронною та медичною сферами".

"Ми маємо її налагодити, регламентувати свої дії задля інтересу пацієнта", - підкреслила міністр охорони здоровʼя.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має намір поступово забезпечити українцям доступ до медичного канабісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька