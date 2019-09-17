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17.09.19 09:36

"В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

В Україні настільки обмежений доступ до знеболення, що міжнародні організації, такі як Human Rights Watch, прирівнюють це до тортур.

"В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.

"Українські пацієнти мають право на усунення надмірного болю. Доступ до знеболення - це одне з дуже серйозних та дуже гострих питань. Надто для паліативних пацієнтів, які перебувають у термінальній стадії - вони потребують серйозного знеболення. У нас є міжнародні зобов’язання, які ми маємо виконувати, є певні напрацювання, які ми продовжуватимемо вирішувати. Було оприлюднено звіт Human Rights Watch, у якому констатувалося, що в Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури, і це є неприпустимим", - зазначила Скалецька.

За її словами, проблема і в тому, що українські лікарі бояться брати на себе відповідальність за призначення потужних знеболювальних з огляду на можливі звинувачення у зловживаннях. Скалецька підкреслює, що така ситуація має певний зв’язок з наркополітикою в країні.

На її думку, також є "брак комунікації між правоохоронною та медичною сферами".

"Ми маємо її налагодити, регламентувати свої дії задля інтересу пацієнта", - підкреслила міністр охорони здоровʼя.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має намір поступово забезпечити українцям доступ до медичного канабісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

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