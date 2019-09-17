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17.09.19 10:10

У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти: один прибирає схему щодо оцінки нерухомості.

У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Карколомний краш-тест у Зеленського щодо корупційної схеми Антоши Яценка. Спочатку три десятки нардепів слугнароду і "голосу" подали офігенний законопроєкт 2047 про нещадне знищення майданчиків, які стрижуть по мільйону гривень на добу з бази оцінок ФДМУ (перший скрин). А вчора ввечері інші два десятки слугнароду повісили текст законопроєкту 2047-1, яким тупо залишають майданчики Антоші (другий скрин). І не просто залишають, а ще й наділяють їх допфункціями. З огляду на те, що хороший законопроєкт 2047 підписали купа голів комітетів від слугнароду, а мерзенний альтернативний підписали великий друг Зеленського Юзик і маркетолог "Кварталу 95" - я реально не ручуся за психічне здоров'я сценаристів, які запропонували влаштувати розкол "Слуги народу" саме на такому очевидному і скандальному законі. Якщо б зарубилися навколо нюансів тендерного закону - було б зрозуміло, там справді є місце для плюралізму. Але ні. Взяли і підписалися під наймерзеннішою і найкорупційнішою аферою часів Порошенка. Це ціле мистецтво - так обісратися. Клоуни", - розповів журналіст.

Також читайте: "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу"

Законопроєкт 2047

законопроєкт 2047-1 

У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 01
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 02
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 03
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 04
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 05
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 06
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 07

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