У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Карколомний краш-тест у Зеленського щодо корупційної схеми Антоши Яценка. Спочатку три десятки нардепів слугнароду і "голосу" подали офігенний законопроєкт 2047 про нещадне знищення майданчиків, які стрижуть по мільйону гривень на добу з бази оцінок ФДМУ (перший скрин). А вчора ввечері інші два десятки слугнароду повісили текст законопроєкту 2047-1, яким тупо залишають майданчики Антоші (другий скрин). І не просто залишають, а ще й наділяють їх допфункціями. З огляду на те, що хороший законопроєкт 2047 підписали купа голів комітетів від слугнароду, а мерзенний альтернативний підписали великий друг Зеленського Юзик і маркетолог "Кварталу 95" - я реально не ручуся за психічне здоров'я сценаристів, які запропонували влаштувати розкол "Слуги народу" саме на такому очевидному і скандальному законі. Якщо б зарубилися навколо нюансів тендерного закону - було б зрозуміло, там справді є місце для плюралізму. Але ні. Взяли і підписалися під наймерзеннішою і найкорупційнішою аферою часів Порошенка. Це ціле мистецтво - так обісратися. Клоуни", - розповів журналіст.

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Законопроєкт 2047

законопроєкт 2047-1













