Аваков про підпал будинку Гонтаревої: Неприпустимий прояв кримінального тиску. Це зробив ворог, який шкодить Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков у Twitter.

"Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі", - написав він.

Глава МВС також додав, що поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця.

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Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.