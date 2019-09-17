Україна має переглянути проблеми в наданні допомоги людям із психічними розладами, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Скалецька сказала під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.

"Питання ставлення до людей із психічними розладами є надважливим. Часто у цій сфері йдеться про порушення прав не лише таких пацієнтів, а й людини. На сьогодні назріла проблема щодо підходу, ставлення держави до психічного здоров'я, а не лише до надання психіатричної допомоги. Переглядатимуться питання, як і ким психіатрична допомога має надаватися, які мають бути стандарти. Знаю, що зроблено вже багато для переходу до більш філософського ставлення до цієї проблеми. Сподіваюсь, що і законодавчо, і нами в МОЗ буде переглянуто проблеми у наданні психіатричної допомоги. Щоб не було порушень у цій галузі. Це один з основних наших викликів, це стоїть у нас на контролі", - сказала Скалецька.

За її словами, люди з психічними розладами мають бути соціалізованими, як це є у всьому цивілізованому світі.

"У нас не має бути так, що людину "закривають" у психіатричному закладі або ж, навпаки, виганяють із такого закладу без надання медичної допомоги. Ми будемо інспектувати такі заклади, можливо з омбудсменом та представниками інших відомств", - наголосила Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька