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17.09.19 10:46

Завдання Заходу - збереження єдності в підтримці України, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сподівається, що Захід не відмовиться від санкцій проти РФ.

Завдання Заходу - збереження єдності в підтримці України, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

"Тепер, дивлячись на логіку Заходу, бачимо, що існує небезпека зробити третю помилку. Занадто безсило. Грузія (відсутність на війну проти неї адекватної реакції у світі - ред.) додала Росії сміливості, щоб показати зуби. Перш за все в Криму, потім у Луганську і Донецьку. І якщо все це залишиться без вельми потужного цінника, а лише замороженими конфліктами, де Захід показує односторонню слабкість, то це відкриє шлях і до третьої пригоди інтервенціоністської політики в будь-якій точці світу", - переконаний Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він також наголошує, що в умовах нового "вікна можливостей" для пошуку рішень, аби покласти край російській агресії в Україні, завданням Заходу в цілому залишається "збереження єдності у підтримці України".

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За словами глави естонського МЗС, відмова від ціннісних принципів заради прагматичного співробітництва з Росією не відповідає інтересам Естонії. Якщо більшість країн вирішить відмовитися від санкцій і побудувати з Росією добрі відносини, Естонії доведеться "переконувати друзів, що одностороння відмова від колишніх принципів є нераціональною й аморальною".

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