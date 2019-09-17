Підпал будинку Гонтаревої: поліція відкрила кримінальне провадження, зловмисника зафіксували камери відеоспостереження. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Сьогодні вночі до поліції Київщини надійшло повідомлення про пожежу в будинку сім'ї колишньої глави Національного банку України. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що охоронець вночі почув сторонній шум, коли чоловік вийшов на подвір'я, побачив загоряння покрівлі будинку", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначили в поліції, під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 3:00 невідомий, який зараз підозрюється в скоєнні підпалу, перелазив через паркан домоволодіння.

Водночас повідомляється, що з травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників. На момент виникнення пожежі на місці був лише один охоронець.

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Поліція з’ясовує всі обставини загоряння та вживаються заходи з пошуку й встановлення особи, яка вчинила підпал.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського району, криміналістична лабораторія, слідчі та кримінальна поліція обласного управління поліції та підрозділ кримінального аналізу..

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.