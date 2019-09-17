Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук

Про це Гончарук повідомив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повністю переконаний, що наразі нам потрібно зосередитися на зростанні й шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивний стосовно будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук.

Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) розцінює відступ від націоналізації "Приватбанку" як негативний сигнал, що ставить під загрозу його резервну програму в обсязі $3,9 млрд, зазначено в публікації.

"Яке рішення ми не знайшли б, ми маємо знайти його разом із МВФ", - зазначив Гончарук.

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Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

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Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.