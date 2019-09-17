Нацрада з ТРМ планує розглянути питання про ліцензії "112 Україна", - Костинський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив член Нацради Сергій Костинський.

"Ми плануємо вже цього тижня (на засіданні 19 вересня. — Ред.) внести до порядку денного п'ять питань щодо регіональних каналів, які ретранслюють телеканал "112 Україна" (ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". — Ред.). Розгляд питання планується 26 вересня", — сказав Костинський.

Однак він не відкидає, що розгляд цього пакету питань доведеться відтермінувати у зв'язку з тим, що представники ліцензіатів у таких випадках зазвичай відмовляються отримувати запрошення регулятора.

"Ми зараз відправлятимемо запрошення представникам мовника на цю дату (26 вересня. — Ред.). Зазвичай ліцензіати не отримують наших запрошень. Тому, можливо, 26 вересня доведеться ще й перенести розгляд. Тобто ми рухаємося в рамках закону: є рішення суду, і ми діємо оперативно, включаючи ці питання до найближчого порядку денного", — зазначив член Нацради.

Водночас він нагадав, що йдеться про те, що мовлення групи компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна", не відповідає мовам програмної концепції, з якою ті перемогли на відповідному конкурсі Нацради.

"За умовами конкурсу, ці частоти в регіональному мультиплексі були передбачені для регіонального мовлення. А фактично на цих регіональних частотах було створено один загальнонаціональний телеканал. Це на нашу думку є неправомірним", — уточнив Костинський.

Раніше Апеляційний адміністративний суд Києва в червні 2017 року визнав протиправною бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо нерозгляду нею поданих компаніями групи "112 Украіна" заявок на переоформлення ліцензій через зміну керівників компанії.

Термін дії попередніх ліцензій телеканалів групи "112 Украіна" закінчився у вересні 2018 року.

16 вересня 2019 року Шостий апеляційний суд Києва відмовив телеканалу "112 Україна" в задоволенні апеляції, через що найближчим часом телеканал може бути відключений.

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