Це перші позитивні сигнали: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення, - Хуг про переговори стосовно Донбасу

"Прогрес, який зроблено в минулі тижні, дуже відрізняється від того, яким він був раніше. Думаю, це перші позитивні сигнали для сторін конфлікту: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення. Тепер черга за урядами в Києві та Москві визначитися, які дії вжити, щоб припинити агресію на сході України", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Водночас Хуг констатував, що на Донбасі, як і раніше, тривають обстріли. Він зазначив, що це можна виправити, виконуючи Мінські угоди, в яких прописано "багато технічних моментів", як, наприклад, розведення військ від лінії зіткнення і розмінування території.

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"Думаю, зусилля нової влади в правильному напрямку. Люди хочуть бачити реальні дії: як поліпшується їхнє життя, як, нарешті, завершиться кровопролитний конфлікт", - наголосив Хуг.