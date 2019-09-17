Правоохоронці затримали жителя Черкащини, який напився і зґвалтував 11-річну дівчинку

Чоловіка затримали і повідомили про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

"У ході слідства з’ясовано, що 38-річний житель м. Тальне, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини за місцем її проживання", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 153 (вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.

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Ініційовано застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі відповідне клопотання перебуває на розгляді суду. За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.