Діяльністю Зеленського задоволені 70% українців, а новоствореної Ради - 44%, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Результати опитування свідчать, що 57% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 17% - що події розвиваються в неправильному напрямку. 41% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 40% - що здатна подолати в більш віддаленій перспективі, і тільки 6% - що не здатна їх подолати.

Водночас 62% опитаних вважають, що діяльність нової влади приведе до поліпшення ситуації в країні, 7% - що її діяльність приведе до погіршення ситуації, 15% - що вона суттєво не змінить ситуацію в країні.

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Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Президента України (йому довіряють 79% опитаних), Збройних Сил України (74%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Національної гвардії України (64%), Церкви (63%), Державної прикордонної служби (63%), добровольчих батальйонів (62%). Уряду України (57%), Верховної Ради України (57%), ЗМІ України (56%), громадських організацій (52%), Національної поліції (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (72%), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%), політичним партіям (63%), Прокуратурі (61%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України (56%), державному апарату (чиновникам) (55%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (53%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (52%), Національному банку України (51%), Антикорупційному суду (50%), профспілкам (49%).

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Діяльність Президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно – 9%), нового складу Кабінету міністрів України – відповідно 45% і 8%, новообраної Верховної Ради України – відповідно 44% і 10%, фракції Партії "Слуга народу" у Верховній Раді України – відповідно 50% і 11%. Діяльність інших фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України частіше оцінюється негативно: діяльність фракції Партії "Європейська солідарність" оцінюють позитивно лише 14% респондентів, негативно – 59%, діяльність фракції Партії "Опозиційна платформа - За життя" – відповідно 17% і 54%, фракції Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – відповідно 23% і 44%, фракції Партії "Голос" – відповідно 23% і 35%, депутатської групи "За майбутнє" – відповідно 9% і 28%.

52% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних наслідків для країни, лише 11% – що матиме більше негативних наслідків, а 23% – що матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.