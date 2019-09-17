Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Загалом під час цієї операції Facebook, за офіційними даними, видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Ідентифікувати ці акаунти і групи як дезінформуючі компанії вдалося не за рахунок вмісту контенту, а завдяки поведінковому аналізу. За словами глави політики з кібербезпеки соцмережі Натаніеля Глейхера, видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, що вони розташовані в Києві. Але цей факт я б двічі перевірив", - уточнив Глейхер.

Загалом Facebook видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. У них було в сукупності близько 4,2 млн фоловерів. Приблизно 400 000 акаунтів приєдналися до груп. Сторінки і групи керувалися фейковими акаунтами, а імена постійно змінювалися.

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Бюджет, витрачений на рекламу у Facebook та Instagram, Глейхер оцінює приблизно в $1,6 млн. "Розраховувалися переважно в доларах", - уточнює він.

За мірками України це дуже велика сума. Наприклад, один з найдорожчих постів на виборах був розміщений у фан-групі "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Він називався "Якщо ти за перемогу України - тисни лайк". Він приніс мільйон показів і міг обійтися, за оцінками Facebook, в $10 000-50 000. Інші пости політиків, як правило, коштували в десятки разів менше.

Глейхер підозрює, що організатори кампанії направляли людей за межі Facebook на сайти, які позиціонувалися як новинні. Примітно, що в прикладах видалених сторінок опинилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser. Тепер вони не працюють.





