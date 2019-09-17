Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос"

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Злочинці, які стоять за цим, мають бути негайно знайдені правоохоронною системою та покарані за рішенням суду", - закликали в партії.

"Реформа банківського сектору, проведена Валерією Гонтаревою після Революції Гідності, викликала чимало суперечок. Політичний та медійний тиск на Валерію Гонтареву не припинявся, а в останні місяці навіть посилився. На цьому тлі зухвала атака на будинок, який належить ексголові Нацбанку, не може розцінюватися як звичайний "кримінал", розслідування підпалу має стати пріоритетом для правоохоронців. Недоторканність та захист власності - основа для будь-якого економічного зростання. Це також базова потреба будь-якого інвестора, про залучення яких так любить говорити президент у відеозверненнях та прем’єр-міністр на міжнародних форумах. Якість та швидкість розслідування такого зухвалого злочину стане справжнім сигналом для бізнесу та інвесторів, а також й іспитом для правоохоронних органів", - констатували в "Голосі".

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Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.