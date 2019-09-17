Кабмін не вніс до проєкту Держбюджету 200 млн грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, із жалем зазначаючи, що сподівання дніпрян на прогрес у вирішенні цього питання після візиту Президента України Володимира Зеленського в місто, що відбувся 14 вересня, не справдилися, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у проєкті бюджету на авіасполучення Дніпра виділять 0 грн: три останні стовпчики - проєкт на наступний рік", - пишуть журналісти, які ознайомилися з документом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі здали вчасно

Дніпровські ЗМІ нагадують, як новопризначений голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко відразу після представлення президентом запевнив: "Кредит довіри повертатимуть людям якісною роботою... У пріоритеті - новий аеропорт". "Виходить, поговорили і забули?" - обурюються журналісти.

Як повідомлялося раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн: "Процес завис у повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання щодо аеропорту в Дніпрі", - писав минулого тижня "Информатор".

Депутатів Верховної Ради від Дніпра обурило таке ставлення до міста і його жителів.

"Я розумію, що зв'язати Чорне море з Аравійською пустелею, або з чим там планувалося, це дуже важливо. Майже так само важливо, як 2 мільярди гривень, закладених у бюджет на суспільне телебачення, яке ніхто не дивиться. Але аеропорт у Дніпрі - це трохи важливіше", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від округу № 25 у Дніпрі, член партії "Слуга народу" Максим Бужанський. Він, зокрема, звернувся до Ірини Верещук, представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді, з проханням передати рекомендації "не експериментувати з настроями громадян, що зробили Президенту і партії "Слуга народу" величезну підтримку на виборах".

Нагадаємо, що остання реконструкція аеропорту Дніпра, створеного в 1943 році, була проведена 30 років тому, інфраструктура безнадійно застаріла і фізично зношена настільки, щоб загрожувати безпеці літаків і пасажирів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох, що відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність і обмежує міжнародні ділові зв'язки регіону. Містяни вже двічі збирали десятки тисяч підписів під петиціями (на адресу місцевої влади і Президента) з проханнями надати державне фінансування на реконструкцію ЗПС в аеропорту Дніпра.