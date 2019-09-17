Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців", – сказала Гонтарева.

Вона назвала "ахінеєю" версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.

"Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить", – зазначила колишня голова НБУ.

Гонтарева наголосила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років.

"Зараз погрози надходили тільки від Коломойського та Портнова. Усі вони були в публічній площині", – повідомила Гонтарева.

Також Гонтарева заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії.

"Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим мені допоможе статус біженця в цій країні", – розповіла Гонтарева.

Ексглава НБУ додала, що перебуває вдома після того, як її збила машина напри кінці серпня.

"У мене вже було дві операції на нозі, зараз я вдома, мене відпустили з госпіталю на два тижні до наступної операції. Після цього має бути ще одна операція", - розповіла Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос"

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.