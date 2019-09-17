За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, нині у війську 27 074 жінки-військовослужбовці, з них 949 - старші офіцери. Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897, у 2017-му - понад 23 тисячі, а у 2008 році їх було лише 1800.

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Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Водночас у відомстві зазначають, що під час проведення АТО/ООС загинули 7 жінок-військовослужбовців.



Інфографіка: сайт Міноборони