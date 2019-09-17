Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.09.19 13:06

За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У сучасній Україні Збройні сили доволі тривалий час залишалися традиційно одними з найбільш консервативних у питанні перебування жінок на військовій службі. Війна на Сході внесла свої корективи. Дівчата не змогли залишатися вдома, коли в боях за свою землю, незалежність держави гинули їхні чоловіки, сини, друзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, нині у війську 27 074 жінки-військовослужбовці, з них 949 - старші офіцери. Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897, у 2017-му - понад 23 тисячі, а у 2008 році їх було лише 1800.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 7 тис. жінок мають статус учасника бойових дій, - Порошенко. ФОТО

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Водночас у відомстві зазначають, що під час проведення АТО/ООС загинули 7 жінок-військовослужбовців.

За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони 01
Інфографіка: сайт Міноборони

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100