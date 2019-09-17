Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Обох колишніх народних обранців прокуратура просила взяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки. Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ

5 вересня 2019 року екснардепам Вілкулу та Колєснікову повідомили по підозру й оголосили в розшук.

25 травня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колєснікова.

Слідство встановило, що Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зробив "певні дії", в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м, що завдало державі збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, протягом 2011-2012 рр. видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді - із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.