Після поїздки на Дніпропетровщину Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана: Трофімову і Тимошенку, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Указі глави держави №699/2019 від 17 вересня "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності".
"За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України В. Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:
- Трофімову Сергію Володимировичу — Першому заступнику Керівника Офісу Президента України;
- Тимошенку Кирилу Владленовичу — Заступнику Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі.
Зі свого боку Тимошенко прокоментував телеканалу "112 Україна" догану Президента, сказавши, що він вже провів особисту розмову із Зеленським.
Також заступник голови ОП розповів, за що саме отримав догану:
"Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже вірно себе поводила саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, Зеленський відвідав Дніпропетровську область 14 вересня.