Після поїздки на Дніпропетровщину Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана: Трофімову і Тимошенку, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Указі глави держави №699/2019 від 17 вересня "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності".

"За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України В. Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:

- Трофімову Сергію Володимировичу — Першому заступнику Керівника Офісу Президента України;

- Тимошенку Кирилу Владленовичу — Заступнику Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі.

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Зі свого боку Тимошенко прокоментував телеканалу "112 Україна" догану Президента, сказавши, що він вже провів особисту розмову із Зеленським.

Також заступник голови ОП розповів, за що саме отримав догану:

"Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже вірно себе поводила саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Дніпропетровську область 14 вересня.